Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в номере одной из гостиниц обнаружен труп 17-летней девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в региональном СУ СКР.

(сс) Pochestorie Труп

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Следователи заявили, что признаков насильственной смерти не найдено.

Прокуратура Сахалина также начала собственную проверку.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики и приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по сообщению о причинении телесных повреждений ребёнку в детском саду организована доследственная проверка.