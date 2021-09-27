Хабаровск, 27 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершились работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе МЧС РФ региона.

Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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Спасатели оказали помощь оперативно-следственной группе, провели разбор конструкций самолёта, распиловку деревьев для обеспечения доступа к необходимым деталям и предметам для дальнейшего расследования.

В Центре управления в кризисных ситуациях продолжает действовать оперативный штаб. С родственниками работают психологи, оказывают необходимую помощь и информационную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов обнаружили бортовые самописцы. Ранее были обнаружены и останки членов погибшего экипажа.