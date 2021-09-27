Благовещенск, 27 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Амурской области на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Планы масштабны потому, что пока необходимым критериям не соответствуют 50% региональных дорог и 85% проездов в областной столице Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Приамурья.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Читайте также: Амурской области дадут деньги на ремонт размытых паводком дорог

«Особое внимание в 2022 году уделим дорогам Ромненского, Селемджинского и Зейского районов, в этих районах достаточно сложная дорожная ситуация. Уже зимой начнём завоз инертных материалов, для будущих работ», — подчеркнул министр транспорта Александр Зеленин.

Ремонты будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На работы в Благовещенске министерство транспорта региона ждёт деньги из федерального бюджета.

Что касается региональных дорог, то в 2021 году на их ремонт из казны региона потратили 1 млрд рублей. На эти деньги были доведены до нормативного состояния 52 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.