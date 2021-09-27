В Приамурье 50% региональных дорог не соответствуют нормативам
Благовещенск, 27 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Амурской области на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Планы масштабны потому, что пока необходимым критериям не соответствуют 50% региональных дорог и 85% проездов в областной столице Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Приамурья.
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Ремонты будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На работы в Благовещенске министерство транспорта региона ждёт деньги из федерального бюджета.
Что касается региональных дорог, то в 2021 году на их ремонт из казны региона потратили 1 млрд рублей. На эти деньги были доведены до нормативного состояния 52 км дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.