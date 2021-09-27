Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle опрокинулся в момент совершения посадки в Елизовском муниципальном районе на Камчатке. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Вертолёт

Инцидент произошёл днём 27 сентября в районе 23 километра автотрассы Елизово — Паратунка. По предварительным данным, при посадке шасси воздушного судна ушло в грунт и вертолёт завалился набок.

Информация о возможных пострадавших уточняется. В настоящее время на место происшествия прибыла группа спасателей из 15 человек на четырёх единицах техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке нашли тела всех погибших при крушении вертолёта Ка-27.