Хабаровск, 27 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Хабаровске в феврале в полицию за помощью обратились представители одного из банков по факту невыплаты местной жительницей крупных кредитов — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

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По данным заявителей, хабаровчанка в сентябре 2020 года через интернет оформила два займа на общую сумму 2 млн 115 тыс. рублей. При этом она выплаты по кредитам не делала.

После более детального анализа ситуации специалисты службы безопасности выяснили, что женщина не могла оформить на себя кредиты — за несколько дней до подачи заявок хабаровчанка скончалась.

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД по Хабаровску установили, что займы взяла родная сестра покойной. Она воспользовалась сотовым телефоном умершей. При помощи мобильного банковского сервиса от имени сестры она оформила кредиты, которые затем обналичила в различных отделениях банка. Деньги обвиняемая потратила на личные нужды.

Оперативники задержали 45-летнюю злоумышленницу. В 2009 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за присвоение денежных средств.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске под суд отданы бывшая сотрудница одного из банков и её соучастник. Они похитили с вкладов граждан более миллиона рублей.