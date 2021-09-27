Владивосток, 27 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Розыски трёх туристок, пропавших в районе горы Фалаза, начали спасатели в Приморье. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Горы

Информация о трёх туристках, пропавших в районе горы Фалаза, поступила спасателям 27 сентября. Было установлено, что женщины отправились в поход 25 сентября, их местоположение остаётся неизвестным.

На место предполагаемого маршрута туристок были направлены восемь человек из числа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда, а также сотрудники полиции. Кроме того, к поисковой операции привлечены три единицы техники.

Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе возле села Анисимовка, является очень популярным туристическим объектом. Её высота составляет 1279 метров, чтобы покорить вершину, сюда съезжаются начинающие альпинисты и любители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых туристов на Эльбрусе.