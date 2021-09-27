Якутск, 27 сентября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Площадь горения лесов Якутии в 2021 году выросла в 20 раз по сравнению с 2020-м, со 144 тыс. га до 3,3 млн. Такие данные обнародовал глава Якутии Айсен Николаев в интервью ТАСС.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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«На данный момент предварительный ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 1,6 млрд рублей. Подсчеты ещё ведутся, о более точных цифрах можно будет говорить после завершения пожароопасного сезона», — подчеркнул Айсен Николаев.

По его словам, причиной лесных пожаров стало сильное иссушение покрова земли из-за отсутствия дождей. Всего в 2021 году в Якутии сгорело 8,7 млн га природной территории, количество пожаров достигло 1694. Эти данные предварительные и будут уточнены, пояснил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, c 17 по 22 сентября количество лесных пожаров в Якутии было сокращено с 37 до 6.