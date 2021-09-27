Хабаровск, 27 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в тяжелом состоянии находятся 36 ковид-пациентов, 17 — подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлен 281 (280 — накануне) человек, зараженный коронавирусом. Выздоровели 269 пациентов, за два дня скончались шесть жителей края.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 1598 коек, из них свободны 346. Получают лечение амбулаторно и в стационаре 5315 человек.

На 27 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 82 880 носителей коронавируса, 76 782 человека выздоровел, скончались 783 пациента.

Полностью завершили вакцинацию 317 811 человек.

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