Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Жителям нескольких районов острова Пальма, входящего в архипелаг Канарские острова, власти отдали приказ укрыться в домах в связи с приближением лавы к морю. Об этом 27 сентября сказано в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Канар в Twitter.

Лава

Изолироваться было приказано жителям в районах Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы. Поясняется, что такой приказ издан из-за приближения лавы к морю и выбросов вредных газов, а также чтобы не создавать препятствий к оказанию экстренной помощи, связанной с вулканическим риском.

В настоящее время лава находится в 1,5 км от береговой линии. По оценкам вулканологов, со дня извержения вулкана, которое началось 19 сентября, лава успела покрыть около 200 гектаров острова. Были уничтожены более 450 зданий, эвакуированы около шести тысяч человек. По данным Института вулканологии, извержение вулкана на Канарах может продолжаться от 24 до 84 дней.