Архангельск, 27 сентября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Архангельский арбитраж 7 октября 2021 года рассмотрит административный иск транспортной прокуратуры региона. Истец требует привлечь к административной ответственности ОАО «Архангельский морской торговый порт», передаёт ИА REGNUM.

В порту

Исковое заявление поступило в суд в середине сентября 2021 года. Дело слушает судья Юринская.

Архангельский транспортный прокурор Сергей Горбачев потребовал привлечь ОАО к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Данная статья регламентирует порядок привлечения к ответу за нарушение требований технических регламентов. Среди санкций предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 100 до 300 тыс. рублей.