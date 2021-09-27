Вашингтон, 27 сентября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Сервис YouTube рассчитывает продолжить работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями страны. Об этом 27 сентября заявила гендиректор YouTube Сюзан Воджицки в интервью каналу Bloomberg TV.

(сс) Jonas Bengtsson Youtube

Как пояснила Воджицки, сервис действительно хочет обеспечить работу и обслуживание аудитории в полном объёме и на максимально возможном уровне. Для достижения этой цели компания сделает всё возможное для урегулирования возможных противоречий с правительством России.

Касательно удаления контента по запросу властей гендиректор YouTube пояснила, что при получении такого запроса компания детально изучает его, а окончательное решение принимается на основании целого ряда факторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сервис YouTube начал тестировать функцию для просмотра роликов оффлайн.