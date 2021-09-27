Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 27 сентября прибыл на Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Economy.gov.ru Максим Решетников

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В островном регионе Решетников будет работать два дня. На 27 сентября запланировано совещание по климатическому эксперименту на Сахалине, который предусматривает специальное регулирование выбросов и поглощения парниковых газов. Также министр встретится с губернатором области Валерием Лимаренко, а 28 сентября примет участие в XV форуме «Нефть и газ Сахалина 2021».

«В ходе поездки глава Минэкономразвития осмотрит ТОР «Горный воздух», откроет «Точку кипения» СахалинTech, а также побывает на двух предприятиях — участниках национального проекта «Производительность труда» — «Лиго-дизайн Трейдинг» и «Птицефабрика Островная», — уточнили в пресс-службе правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Самолет-Регионы» договорились о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий в рамках программ «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная концессия».