Москва, 27 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Министерства обороны России. Ответчиком в финансовом споре, который пока не принят к производству, выступает АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск был подан 21 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 13 068 339,44 рубля. Детали спора пока не сообщались.

Это не единственное судебное разбирательство между сторонами. 8 ноября 2021 года будут рассмотрены претензии министерства на сумму более 7,5 млн рублей, которые фигурируют как неустойка.

Помимо этого, в сентябре 2021 года целую серию исков к концерну подало ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Например, 24 сентября было подано заявление на 1 604 799,17 рубля.