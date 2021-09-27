Минобороны РФ подало многомиллионный иск к концерну «Алмаз-Антей»
Москва, 27 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Министерства обороны России. Ответчиком в финансовом споре, который пока не принят к производству, выступает АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 21 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 13 068 339,44 рубля. Детали спора пока не сообщались.
Это не единственное судебное разбирательство между сторонами. 8 ноября 2021 года будут рассмотрены претензии министерства на сумму более 7,5 млн рублей, которые фигурируют как неустойка.
Помимо этого, в сентябре 2021 года целую серию исков к концерну подало ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Например, 24 сентября было подано заявление на 1 604 799,17 рубля.
Справка: в состав концерна входят предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения.