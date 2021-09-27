Махачкала, 27 сентября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, трое пострадали при столкновении грузового и двух легковых автомобилей в Дагестане. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Kaatjem Авария

Смертельная авария произошла в Дербентском районе между населёнными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни. Столкнулись грузовой и два легковых автомобиля. На месте происшествия погибли четыре человека. Из троих пострадавших один был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на дорогах Кузбасса в 2021 году произошло более 20 ДТП с участием диких животных.