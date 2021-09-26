Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. На Камчатке удалось обнаружить тела всех погибших при крушении принадлежащего авиаотряду ФСБ вертолёта Ка-27, сообщили ИА «Камчатка-информ» 27 сентября источники в оперативных службах.

Штаб Балтфлота Противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ в Калининградской области

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В ходе поисковой операции найдены тела пяти человек, которые находились на борту вертолёта. Выживших в авиакатастрофе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж вертолёта Ка-27 перестал выходить на связь через 40 минут после взлёта 23 сентября. Обломки вертолёта были найдены на склоне горы Острой на Камчатке. Добраться до места крушения судна довольно сложно — там не проходимая, труднодоступная местность.