Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. На Камчатке частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle совершил жёсткую посадку днём 27 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Спасатели выдвинулись к месту происшествия в район 23 км трассы Елизово — Паратунка. Известно, что вертолёт завалился на бок. Предполагается, что при посадке под шасси ушёл грунт и судно опрокинулось на бок. Пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним».