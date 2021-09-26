Лондон, 27 сентября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Топливную промышленность временно исключили из-под действия антимонопольного законодательства на фоне топливного кризиса власти Великобритании. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства.

Info-mitsubishi.ru Кто подливает масло в огонь топливного кризиса?

Глава ведомства Кваси Квартенг по итогам встречи с представителями отрасли заявил, что в связи с сложностями, возникшими в цепочке поставок топлива, будет задействован Протокол о нефтепереработке. Он упростит обмен информацией между представителями индустрии, чтобы они сосредоточились на поставках топлива в те точки, где это особенно необходимо. Этот шаг позволит правительству Великобритании эффективно сотрудничать с производителями топлива, поставщиками и продавцами для оптимизации цепочки поставок и сведения к минимуму перебоев с топливом на АЗС.

Закон о конкуренции от 1998 года даёт право правительству Великобритании требовать от представителей промышленности предоставления критически важной информации для своевременного выявления потенциальных рисков с поставками топлива, а также для мониторинга во время кризисов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основной причиной топливного кризиса в Великобритании стал дефицит водителей большегрузных автомобилей. Многие водители покинули Великобританию, уехав на заработки в страны Евросоюза, а новых водителей им на смену не подготовили из-за пандемии коронавируса и закрытия автошкол в связи с локдауном.