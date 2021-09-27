Берлин, , 01:38 — REGNUM Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц побеждает в одномандантном округе, согласно предварительным данным голосования со всех избирательных участков по округу.

Флаг Германии

По данным ЦИК федеральной земли Бранденбург, в которой находится округ, Шольц опередил по количеству голосов кандидата от «Зелёных» Анналену Бербок. Кандидата от СДПГ Шольца поддержали 34% избирателей, Бербок — 18,8%.

Оба кандидата в канцлеры борются за прямой мандат в бундестаг в избирательном округе 61 в Потсдаме.

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в своём Twitter поздравил Шольца и СДПГ лично от себя с успехом на выборах в бундестаг.

«Социальная справедливость, защита климата и зелёная трансформация нашей экономики и общества идут рука об руку, и результаты выборов это подтвердили», — отметил Тиммерманс.

Выборы в бундестаг состоялись в Германии 26 сентября. По данным экзитпола лидируют лидирует СДПГ с 26%, у консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 24,2%. На третьем месте «Зелёные"с 14,3%.

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