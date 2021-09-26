Сан-Марино, 27 сентября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Референдум за отмену закона о запрете абортов состоялся в республике Сан-Марино. Голосование проходило 26 сентября 07:00 до 20:00 (с 08:00 до 21:00 мск).

Марк Шагал. Беременность. Россия. 1913

Как сообщила телекомпания San Marino RTV, всего за отмену закона высказались 77% проголосовавших, против отмены — 22%. В референдуме приняли участие около 15 тыс. человек из 35 тыс. имеющих право голоса в стране и за её пределами.

На референдуме решался вопрос об отмене закона о запрете абортов в случае, если беременность представляет угрозу жизни женщины либо если у плода есть отклонения, угрожающие физическому либо психологическому здоровью женщины. Теперь секретариат по внутренним делам должен будет разработать законопроект, полностью отвечающий народному волеизъявлению на референдуме.

Закон о запрете абортов действует в Сан-Марино с 1865 года, даже для случаев прямой угрозы жизни и здоровью женщины. За его несоблюдение женщинам грозит наказание от шести месяцев лишения свободы, врачу, осуществившему операцию, грозит от трёх до шести лет тюрьмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США одобрил закон о защите абортов от ограничений, которые были введены республиканцами.