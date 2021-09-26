Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть первый тизер-трейлер четвёртого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». Ролик был опубликован 26 сентября на YouTube-канале проекта.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

В ролике зрителям показали некий дом, в котором, как дали понять создатели сериала, в 50-х годах XX века произошло нечто ужасное. Спустя много лет герои шоу попытаются исследовать здание, которое хранит свои тайны и, возможно, как-то связано с «изнанкой"(параллельный мир во вселенной «Очень странных дел»).

Ранее Netflix сообщил, что в четвёртом сезоне сериала «Очень странные дела» снимется актёр Роберт Инглунд, которого любители фильмов ужасов знают по роли Фредди Крюгера из серии хорроров «Кошмар на улице Вязов». Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится в 2022 году.