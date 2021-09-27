Джейн Спай, 27 сентября 2021, 07:37 — REGNUM Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер назвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «подонком» и не планирует извиняться. На вопрос журналиста о том, придерживается ли политик своих взглядов, Рейнер ответила: «Я считаю, что Борис Джонсон — расист, женоненавистник и гомофоб. Я извинюсь, когда Борис извинится за те комментарии, которые он сделал. Тогда я заберу свои слова о том, что он подонок, обратно». Обвинения касаются времен, когда Борис Джонсон еще работал журналистом.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
(сс) Rwendland

Ряд пользователей считают, что Рейнер сказала правду и ей не за что извиняться.

«Ей не нужно извиняться за то, что она сказала правду», — написала @kirsti_kean.

«Тогда пусть каждый, кто голосовал за Brexit, извинится перед всеми нами», — прокомментировал @compboy1972.

Некоторые пользователи заявили, что с таким отношением лейбористы никогда не придут к власти, ни у кого из них нет лидерских качеств, если заместитель лидера обзывается, а сам лидер — Кир Стармер не может заставить её извиниться.

«Ранее утром Анджела Рейнер на радио ВВС говорила о семейных ценностях, необходимости эмоциональной поддержки для детей и всяком таком, а потом её альтернативное эго вырвалось наружу и нагрубило от лица партии, которая борется за власть», — объяснила @gearymj.

«Неважно, думаете ли вы, что она говорит правду или же нет. Здесь кроется причина, почему Лейбористская партия никогда не одержит победу на выборах», — считает @Jamie_Sense.

«Это пример слабого и плохого лидерства. Нам нужны лидеры, полные достоинства, которые способны сохранять баланс во время гнева. Лидеры, которые олицетворяют честность, толерантность и приличие. Лидеры, которые поднимут уровень дискуссии, а не будут клеветать на других. К сожалению, сейчас таких лидеров во всех партиях слишком мало», — написал @amitsense.

Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер
Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер
(сс) 70023venus2009

«Нам нужны лидеры, которые думают перед тем, как что-то сказать. Все разглагольствования должны быть частными», — добавила @mafevema.

В комментариях написали, что поступок Рейнер стал унизительным для своего округа и всей партии, некоторые призвали её к отставке.

«Она стала разочарованием для северян», — отметил @craftley.

«Лично мое мнение, это оскорбительно. Она должна уйти в отставку. Если ты лидер оппозиции, ты должна быть вежливой. Это отвращает многих избирателей», — добавила @ana_captures.

Некоторые комментаторы не согласились с критикой в отношении Рейнер, они считают, что она сказала правду, а народа это не касается. Часть пользователей посоветовала разобраться, почему политик решила назвать его именно таким словом.

«Некоторые комментарии неприятия идут от людей, которым стоило бы посмотреть в зеркало на себя. Помните, эта женщина не сидит в правительстве. Я понял бы часть вашего яда, если бы на вас негативно повлияли грубые и несправедливые применения правил», — прокомментировал @KingsdockToffee.

«Перед тем как осуждать ее за использование слова, стоит подумать, почему она решила обозвать его таким словом. Легко просто так наброситься. Но люди должны понимать, почему она почувствовала необходимость в использовании этого термина», — добавил @PaulButlerO8.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
U.S. Department of State

Некоторые пользователи решили, что если оппозиция просто перешла на оскорбления, то она перестала быть оппозицией.

«Если они перешли к тому, что стали обзывать друг друга, тогда у них точно закончились идеи, к сожалению», — прокомментировал @matteyre75.

Напомним, ранее, когда у лейбористов заканчивались логичные аргументы, они призывали министров и консерваторов в парламенте к отставке.

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