27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter отказ заместителя главы Лейбористской партии Великобритании от извинений перед премьер-министром Борисом Джонсоном. Политик назвала премьера подонком и считает, что права.

Джейн Спай, , 07:37 — REGNUM Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер назвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «подонком» и не планирует извиняться. На вопрос журналиста о том, придерживается ли политик своих взглядов, Рейнер ответила: «Я считаю, что Борис Джонсон — расист, женоненавистник и гомофоб. Я извинюсь, когда Борис извинится за те комментарии, которые он сделал. Тогда я заберу свои слова о том, что он подонок, обратно». Обвинения касаются времен, когда Борис Джонсон еще работал журналистом.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер (сс) Rwendland

Ряд пользователей считают, что Рейнер сказала правду и ей не за что извиняться.

«Ей не нужно извиняться за то, что она сказала правду», — написала @kirsti_kean.

«Тогда пусть каждый, кто голосовал за Brexit, извинится перед всеми нами», — прокомментировал @compboy1972.

Некоторые пользователи заявили, что с таким отношением лейбористы никогда не придут к власти, ни у кого из них нет лидерских качеств, если заместитель лидера обзывается, а сам лидер — Кир Стармер не может заставить её извиниться.

«Ранее утром Анджела Рейнер на радио ВВС говорила о семейных ценностях, необходимости эмоциональной поддержки для детей и всяком таком, а потом её альтернативное эго вырвалось наружу и нагрубило от лица партии, которая борется за власть», — объяснила @gearymj.

«Неважно, думаете ли вы, что она говорит правду или же нет. Здесь кроется причина, почему Лейбористская партия никогда не одержит победу на выборах», — считает @Jamie_Sense.

«Это пример слабого и плохого лидерства. Нам нужны лидеры, полные достоинства, которые способны сохранять баланс во время гнева. Лидеры, которые олицетворяют честность, толерантность и приличие. Лидеры, которые поднимут уровень дискуссии, а не будут клеветать на других. К сожалению, сейчас таких лидеров во всех партиях слишком мало», — написал @amitsense.

Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер (сс) 70023venus2009

«Нам нужны лидеры, которые думают перед тем, как что-то сказать. Все разглагольствования должны быть частными», — добавила @mafevema.

В комментариях написали, что поступок Рейнер стал унизительным для своего округа и всей партии, некоторые призвали её к отставке.

«Она стала разочарованием для северян», — отметил @craftley.

«Лично мое мнение, это оскорбительно. Она должна уйти в отставку. Если ты лидер оппозиции, ты должна быть вежливой. Это отвращает многих избирателей», — добавила @ana_captures.

Некоторые комментаторы не согласились с критикой в отношении Рейнер, они считают, что она сказала правду, а народа это не касается. Часть пользователей посоветовала разобраться, почему политик решила назвать его именно таким словом.

«Некоторые комментарии неприятия идут от людей, которым стоило бы посмотреть в зеркало на себя. Помните, эта женщина не сидит в правительстве. Я понял бы часть вашего яда, если бы на вас негативно повлияли грубые и несправедливые применения правил», — прокомментировал @KingsdockToffee.

«Перед тем как осуждать ее за использование слова, стоит подумать, почему она решила обозвать его таким словом. Легко просто так наброситься. Но люди должны понимать, почему она почувствовала необходимость в использовании этого термина», — добавил @PaulButlerO8.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон U.S. Department of State

Некоторые пользователи решили, что если оппозиция просто перешла на оскорбления, то она перестала быть оппозицией.

«Если они перешли к тому, что стали обзывать друг друга, тогда у них точно закончились идеи, к сожалению», — прокомментировал @matteyre75.

Напомним, ранее, когда у лейбористов заканчивались логичные аргументы, они призывали министров и консерваторов в парламенте к отставке.

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