Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» провели одну тренировку перед состоявшимся 26 сентября матчем с грозненским «Ахматом» (1:2). Занятие прошло под руководством исполняющего обязанности главного тренера жёлто-синих Заура Тедеева. Однако внимание было уделено индивидуальным беседам.

Fc-rostov.ru «Ростов» на тренировке

«Часто говорю, что у меня 70% времени занимают индивидуальные беседы с футболистами. Считаю, что это важный момент. Вчера много общались, пытался разобраться в каждом игроке, чтобы понять как лучше определить его действия на поле. Во втором тайме игроки, вышедшие на поле усилили игру. Что касается тренировок, у нас была одна тактическая», — сказал наставник после проигрыша «Ахмату».

ИА REGNUM сообщало, что тренерский штаб «Ростова» накануне матча покинул Юрий Сёмин. Решение принято после серии поражений.