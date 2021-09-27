Москва, 27 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Свыше 2 тыс. специалистов зарегистрировались на участие в столичном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Об этом 27 сентября сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

(сс) Kevin Ku Программист

Мероприятие проводится в городе в третий раз. Подать заявку можно будет до 22 октября 2021 года. В рамках конкурса разработчики выбирают задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Участникам проекта предлагается среди прочего повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, а также разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва» на основе их интересов.

«Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более 10 иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию. Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи», — сообщила Сергунина.