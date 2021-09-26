Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» Заур Тедеев, комментируя поражение на домашней арене от грозненского «Ахмата», указал на допущенные его подопечными ошибки.

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«Основной задачей было предельное внимание в обороне. У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему. <…> Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что жёлто-синие не смогли прервать серию проигрышей, уступив «Ахмату» со счётом 1:2. Накануне матча команду покинул тренерский штаб во главе с Юрием Сёминым. Решение о досрочном расторжении контракта со специалистом было принято после проигрыша «Чайке» из села Песчанокопское (0:1).