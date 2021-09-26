Вашингтон, 26 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Старший продюсер игры Marvel's Avengers Дэн Маталак рассказал о том, чего поклонники игры могут ожидать от загружаемого дополнения (DLC), которое добавит в игру Человека-паука. Об этом 26 сентября сообщает портал Comcibook.

Изображения предоставлены компанией Square Enix Скриншот из игры Marvel's Avengers

Во время сессии вопросов и ответов в профильном Discord-канале Маталак отметил, что команда проекта воспринимает релиз этого дополнения как настоящее «событие». Разработчик добавил, что поэтому Человек-паук «наверняка» получит в Marvel's Avengers свои кат-сцены (кинематографические ролики, выполненные на движке игры) и сюжетные миссии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторым поклонникам Marvel's Avengers не понравилось дополнение, которое добавило в игру новые приёмы для супергероя Тора. Геймеры отметили, что разработчики продолжают включать в неё косметические элементы вместо того, чтобы сконцентрироваться на совершенствовании игрового процесса.