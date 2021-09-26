Вена, 26 сентября 2021, 23:52 — REGNUM Председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Памела Ренди-Вагнер поздравила кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг. Об этом она написала в Twitter.
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ состоялись выборы в парламент страны. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ, по данным экзитпола, набирают 24,5% и 25,5% голосов соответственно.
По итогам выборов будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером —Ангела Меркельнавсегда уходит с поста главы германского правительства.