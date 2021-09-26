Вена, 26 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Памела Ренди-Вагнер поздравила кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг. Об этом она написала в Twitter.

(сс) Hans Германия

«Поздравляю, дорогой Олаф Шольц, с этим важным и большим успехом СДПГ на выборах. Конкретная политика, направленная на нахождение решения, сегодня получила явное вознаграждение от немецких избирателей», — написала она.

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ состоялись выборы в парламент страны. Члены консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ, по данным экзитпола, набирают 24,5% и 25,5% голосов соответственно.

По итогам выборов будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.