Москва, 26 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа поздравил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.

Andriy Makukha Александр Усик

«Я поздравляю Сашу! — сказал Цзю журналистам «Спорт-Экспресс». — Очень рад за его победу».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября боксер Александр Усик в поединке, проходившем в Лондоне, победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).