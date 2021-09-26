Белград, , 23:50 — REGNUM Сербия имеет право поднять в воздух свои вертолеты и самолеты, если это не нарушает чужое воздушное пространство. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 26 сентября.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вучича, международное сообщество не волнует ситуация на севере Косово, где уже неделю сохраняется напряжение.

«Но зато их волнует то, что мы показали, что не допустим погрома, как в 2004 году. Они думали, что я шучу, что говорю все это для сербской публики. Но я каждое произнесенное слово сначала десять раз взвешиваю», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Вучич также указал на двойные стандарты международного сообщества, которому не мешает тот факт, что на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк стоят вооруженные боевики так называемого спецотряда косовской полиции — «Росу». «Они, очевидно, хотят сказать, что боевики «Росу» — это хиппи, которым не хватает запеть и закурить травку, и все проблемы будут решены», — добавил Вучич.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась 20 сентября, когда Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского формирования. Сначала на КПП Ярине и Брняк пришли боевики «Росу», которые останавливали водителей и требовали от них заменить сербские номера на временные косовские. Затем сербы поставили баррикады вблизи этих КПП и заблокировали там боевиков. На днях неподалеку от КПП Ярине в небе были замечены сербские вертолеты и самолеты.