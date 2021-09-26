Белград, 26 сентября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Сербия имеет право поднять в воздух свои вертолеты и самолеты, если это не нарушает чужое воздушное пространство. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

По словам Вучича, международное сообщество не волнует ситуация на севере Косово, где уже неделю сохраняется напряжение.

«Но зато их волнует то, что мы показали, что не допустим погрома, как в 2004 году. Они думали, что я шучу, что говорю все это для сербской публики. Но я каждое произнесенное слово сначала десять раз взвешиваю», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Вучич также указал на двойные стандарты международного сообщества, которому не мешает тот факт, что на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк стоят вооруженные боевики так называемого спецотряда косовской полиции — «Росу». «Они, очевидно, хотят сказать, что боевики «Росу» — это хиппи, которым не хватает запеть и закурить травку, и все проблемы будут решены», — добавил Вучич.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась 20 сентября, когда Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского формирования. Сначала на КПП Ярине и Брняк пришли боевики «Росу», которые останавливали водителей и требовали от них заменить сербские номера на временные косовские. Затем сербы поставили баррикады вблизи этих КПП и заблокировали там боевиков. На днях неподалеку от КПП Ярине в небе были замечены сербские вертолеты и самолеты.