Берлин, 26 сентября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер высказался за создание правящей коалиции вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС. Об этом он заявил 26 сентября в эфире телеканала ARD.

Petra B. Fritz Германия

«Я прочитал все партийные программы, самые большие совпадения по содержанию имеются в программах ХДС/ХСС и СвДП. Это то, что я сказал перед выборами, и я недвусмысленно хочу повторить это после выборов», — сказал он.

Линднер также выразил надежду, что будущее правительство Германии будет уделять больше внимания вопросам экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, прошли очередные выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое германское правительство во главе с новым канцлером — Ангела Меркель навсегда уходит с поста главы германского правительства.