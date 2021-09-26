Вашингтон, 26 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что для консоли PlayStation 5 разрабатывается новая многопользовательская игра на основе комиксов Marvel. Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Логотип PlayStation

О том, что Marvel и Sony могут работать над новым совместным онлайн-проектом сообщил известный инсайдер Ник Бейкер, являющийся одним из ведущих подкаста XboxEra. Он сказал, что знает некоторые подробности, но пока не может ими поделиться и отметил, что игра будет эксклюзивом PS5.

Напомним, сейчас в разработке находятся видеоигры Marvel's Spider-Man и Marvel's Wolverine, обе выйдут на платформе PlayStation. Реализацией проектов занимается студия Insomniac Games.