Москва, 26 сентября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин заявил, что у него нет близких друзей. Об этом 26 сентября пишет издание Peopletalk.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

«Менеджеры — очень важные люди в моей жизни. Я с ними провожу больше времени, чем с друзьями. А друзей у меня нет», — признался блогер. Он также рассказал, что не любит отмечать дни рождения и быть в центре внимания.

Ранее Даня Милохин представил сингл под названием So Low. Композиция вышла 1 сентября 2021 года.