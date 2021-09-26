Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Известный художник и дизайнер BossLogic выложил в сеть свою новую работу. Изображение он опубликовал 26 сентября на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Стражи Галактики. Часть 2». реж. Джеймс Ганн. 2017. США Ракета и Грут

В этот раз он обратился к кинофраншизам «Форсаж» и «Стражи галактики», превратив персонажа Доминика Торетто (Вин Дизель) в Грута из кинокомиксов компании Marvel. «Я есть семья», — такой фразой BossLogic сопроводил публикацию, тем самым сделав отсылки одновременно к мему об отношении героя Дизеля к семье и известной фразе Грута.

https://www.instagram.com/p/CURBJBlpzdl/

Для справки: BossLogic — известный в сети художник, специализирующийся на создании концепт-артов, в которых он «превращает» известных актёров в персонажей комиксов и видеоигр.