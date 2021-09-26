Москва, 26 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн открыл собственную бургерную в центре Москвы. Об этом 26 сентября пишет издание StarHit.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн в платье

По данным СМИ, новое заведение рэпера называется Kaif Burger. «Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провёл исследования и выяснил, что 100% людей едят», — сделал вывод Моргенштерн.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн владеет рестораном под названием Kaif Provenance. В апреле 2021 года артист устроился официантом на 24 часа в собственное заведение и отметил сложность работы в этой профессии.