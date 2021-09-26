Дамаск, 26 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. В столице Сирии в гостинице для шиитских паломников произошел пожар. Об этом сообщил агентству SANA источник в полицейском управлении столицы.

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ЧП произошло 26 сентября недалеко от мечети Сейида-Зейнаб на окраине города. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 14 пострадали.

По словам источника, причиной происшествия стал бак с мазутом, который загорелся на крыше здания во время проведения сварочных работ.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2021 г. в сирийском городе Хомс произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.