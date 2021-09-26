Кубинка, Московская область, 26 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. На территории принадлежащего Минобороны РФ конгрессно-выставочного парка «Патриот» прошла церемония завершения велопробега, приуроченный к 80-летию битвы под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Битва за Москву

В память о знаменательной дате участники двумя группами проехали более 1000 километров за четыре дня.

«Я поражен вашим мужеством, с которым вы прошли этот тяжёлый и сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество — наследие тех, кто стоял здесь в 1941 году», — сказал на торжественной церемонии окончания велопробега врио директора «Патриота» Владимир Гопко.