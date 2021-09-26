Москва, 26 сентября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) сообщил о блокировке его обзора на фильм «Чернобыль». Информацию об этом он написал в своём телеграм-канале 26 сентября.

Скриншот страницы YouTube канала BadComedian Евгений Баженов

«…в очередной раз обзор заблокировали для большой части моей аудитории», — заявил Баженов. По официальной версии, обзор заблокирован стриминговым сервисом Netflix, выкупившим права на показ фильма «Чернобыль». Однако BadComedian считает, что инициатором блокировки стал продюсер картины Александр Роднянский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября BadComedian опубликовал обзор на фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Картина была выпущена в 2020 году — она посвящена событиям катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года.