Манила, 26 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По информации сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 98,4 км. Эпицентр землетрясения находился в 74 км к юго-западу от города Каламба.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября недалеко от юго-западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6.