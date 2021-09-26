В США узнали об обсуждении ЦРУ возможности убийства Ассанжа
Вашингтон, 26 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Некоторые представители администрации Соединенных Штатов и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на бывших чиновников.
Отмечается, что разработанный ЦРУ план похищения Ассанжа вызвал споры в администрации занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа относительно законности этой операции.
Как пишет портал, такие внутренние планы были частью кампании против WikiLeaks. ЦРУ также планировало расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.
Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.
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