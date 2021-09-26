Вашингтон, 26 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Некоторые представители администрации Соединенных Штатов и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает портал Yahoo News со ссылкой на бывших чиновников.

Maina Kiai Джулиан Ассанж

Отмечается, что разработанный ЦРУ план похищения Ассанжа вызвал споры в администрации занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа относительно законности этой операции.

«Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали (возможность) убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать, — цитирует портал одного из бывших представителей ЦРУ. — Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации».

Как пишет портал, такие внутренние планы были частью кампании против WikiLeaks. ЦРУ также планировало расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции и был задержан утром 11 апреля 2019 года по запросу США. С того момента он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

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