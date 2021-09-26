Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. В сеть выложили новые постеры будущего сериала Netflix «Песочный человек» на основе комиксов Нила Геймана. Изображения были опубликованы 26 сентября на портале Comicbook.

Azbooka.ru Нил Гейман. The Sandman. Песочный человек. Книга 9. Милостивые

На части плакатов изображены Морфей (Том Старридж), Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист), и Желание (Мэйсон Александр Парк). На других постерах поклонники комиксов могут видеть символы героев.

https://twitter.com/ComicBook/status/1442173555098234880

Напомним, пока Netflix не назвал дату премьеры «Песочного человека». Ожидается, что онлайн-кинотеатр начнёт показывать сериал осенью 2021 года.