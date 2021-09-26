Вашингтон, 26 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Американский сериал «Волчонок» получит продолжение в виде фильма. Об этом 26 сентября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Скотт МакКол (Тайлер Пози)

По данным СМИ, режиссёром картины выступит создатель сериала Джефф Дэвис. Производством фильма занимается стриминговый сервис Paramount Plus.

Добавим, что кинолента выйдет уже в 2022 году. В съёмках проекта примет участие актёр Тайлер Пози, исполнитель роли оборотня Скотта МакКола.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Волчонок» транслировался с 2011 по 2017 годы. Проект был снят по одноимённому фильму 1985 года.