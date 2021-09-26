Лондон, 26 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Британский актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, поделился информацией о своём состоянии здоровья после потери сознания. Об этом 26 сентября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Драко Малфой (Том Фелтон)

«Да, действительно, это был немного страшный эпизод… Я иду на поправку», — признался актёр. Однако причину потери сознания он не раскрыл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Том Фелтон упал в обморок во время игры в гольф. В результате этого артист был госпитализирован.