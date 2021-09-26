Токио, 26 сентября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Konami ответили на вопрос о том, могут ли поклонники Castlevania надеяться, что в ближайшие годы компания выпустит новую игру популярной серии. Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Castlevania

Руководитель проекта Castlevania: Grimoire of Souls Йота Цуцумидзаки отметил в интервью, что хотя продюсер серии игры Castlevania Кодзи Игараси покинул компанию несколько лет назад, большой перерыв в выпусках игр франшизы не связан с его уходом. По поводу того, будет ли Konami разрабатывать новую игру Castlevania, Цуцумидзаки сказал, что это будет зависеть от того, что скажут поклонники серии.

Напомним, Кодзи Игараси покинул Konami в 2014 году. Последней крупной игрой франшизы стала Castlevania: Lords of Shadow 2, её релиз состоялся 25 февраля 2014 года.