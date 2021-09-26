Рашка, , 22:30 — REGNUM Официальная Москва обеспокоена обострением ситуации в Косово и Метохии. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 26 сентября в сербском городе Рашка, вблизи контрольно-пропускного пункта Ярине на административной линии между центральной Сербией и ее южным краем.

Александр Боцан-Харченко Ванилица

По словам российского дипломата, ответственность за это обострение несет Приштина, которая не выполнила ранее достигнутые с Белградом соглашения. При этом, отметил Боцан-Харченко, нет никаких сигналов о том, что Приштина ищет компромисс в диалоге с Белградом.

С другой стороны, западные партнеры и США закрывают глаза на возникшую ситуацию из-за двойных стандартов, которых они давно придерживаются в косовском вопросе, отметил посол.

Боцан-Харченко напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время находится в Нью-Йорке. «Я убежден, что он использует свое положение и позицию России в ООН для того, чтобы найти решение для деэскалации ситуации на заседании ГА ООН», — переедал телеканал РТС слова Боцан-Харченко.

Напомним, что посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Александр Зинченко 26 сентября посетили в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича и начальника Генштаба армии Сербии генерала Милана Мойсиловича сербские военные части в городе Рашка, которые уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово.

Приштина 20 сентября объявила о том, что сербские автомобильные номера уже не действуют на территории сепаратистского образования. Это вызвало новый виток напряженности в крае. Сербы организовали баррикады на КПП Брняк и Ярине, перекрыв автомобильное движение, которое остаётся заблокированным уже седьмой день.