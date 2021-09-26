26 сентября 2021 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 23:48 — REGNUM



Реджеп Эрдоган и Джо Байден Tccb.gov.tr

Турция ответила на греческое уведомление NAVTEX

Как передает NTV, в связи с тем, что греческое уведомление по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX в отношении исследовательского судна, которое будет работать на востоке Крита, распространяется на турецкий континентальный шельф, Турция опубликовала встречное уведомление. «Греция продолжает провокационные попытки в отношении турецкого континентального шельфа под предлогом проведения научных исследований. В данном отношении принят и продолжает реализовываться комплекс необходимых мер», — сообщают источники в министерстве национальной обороны Турции.

Эрдоган направился с визитом в Нью-Йорк

Как пишет Voice of America (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган вместе с правительственной делегацией в составе министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара, министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя и министра торговли Мехмета Муша направились в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также входят экс-премьер-министр и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. В первый день своего четырехдневного визита Эрдоган выступил с речью на мероприятии «Более справедливый мир возможен», организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), в котором приняли участие представители турецкой и мусульманской общин в Соединенных Штатах. Затем турецкий президент принял участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе выступления Эрдоган выразил свою точку зрения по таким насущным вопросам, как Афганистан, Сирия, Палестина, Кипр, Ближний Восток, беженцы, COVID-19 и реформа ООН. В ходе своего визита Эрдоган также встретился с представителями мусульманской и еврейской общин в Соединенных Штатах.

Реджеп Тайип Эрдоган выступаеи в Нью-Йорке Tccb.gov.tr

Прошли слушания по делам о нарушении прав человека в Турции

Как сообщает Shaber, бельгийская правозащитная организация Turkey Tribunal учредила независимый «Народный суд» для рассмотрения широко распространенных и громких дел о нарушениях прав человека в Турции, привлечения властей к ответственности и обеспечения исполнения наказания. Turkey Tribunal подготовила отчеты о нарушениях прав человека в Турции. Слушания, которые продолжались на протяжении пяти дней, состоялись в Женеве. Учредителями «Народного суда» являются профессор Йохан Ванде Ланотте, бывший судья Конституционного суда Бельгии Марк Барон Боссайт, бывший посол Бельгии в ООН Ян Де Бок, ректор Гентского университета Рик Ван де Валле, судья Гентского городского суда Кристин Муше и ректор Брюссельского свободного университета Кэролайн Пауэлс. Трое из судей являются бывшими судьями ЕСПЧ. Судебная коллегия в составе судей и секретарей выслушивала людей, подвергшихся несправедливости и пыткам в Турции, и давала соответствующую оценку. В середине дня и вечером после слушаний они проводили дополнительные встречи для разработки проекта резолюции. Решения были приняты и обнародованы в пятницу, 24 сентября. Данные решения и выводы важны с той точки зрения, что они смогут поспособствовать рассмотрению дел в Международных уголовных судах и привлечению к ответственности виновных в пытках в Турции.

Министр юстиции вводит международные организации в заблуждение?

Как передает Duvar, в ходе визита в образовательный и мотивационный лагерь стамбульского молодежного отделения правящей Партии справедливости и развития в Эдирне министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что количество террористов в стране впервые упало ниже 200 человек. «Турция — мирная страна, свободная от терроризма», — сказал Сойлу. Однако согласно данным за 2020 год, опубликованным министерством юстиции, в период с 2016 по 2020 годы прокуратура возбудила не менее 1 576 566 уголовных дел по факту терроризма. Если в стране всего 197 террористов, то резонно возникает вопрос, почему уголовные дела по факту терроризма возбуждены в отношении более 1,5 миллиона человек. Данное заявление министра внутренних дел наглядно демонстрирует, что на самом деле правительство не рассматривает членов движения «Хизмет», которое называет «террористической организацией FETO», в качестве террористов.

Сулейман Сойлу Suleymansoylu.com

Пять генералов подали прошения об отставке

Согласно сообщению обозревателя газеты Sözcü Сайгы Озтюрка, пять генералов, служащих в Сирии, подали прошение об отставке. По его словам, в этом году погибли 77 солдат и офицеров, большинство из них в районе Идлиб. Если посчитать количество погибших, становится очевидным, что в некоторые годы Турция потеряла слишком много солдат. К примеру, в 2003 году, когда к власти пришла Партия справедливости и развития, погиб 31 человек, в 2004 году — 75 человек, в 2009 — 62 человека, а в 2013 году — 61 человек, т. е. меньше, чем за девять месяцев текущего года. «Я узнал, что пять генералов подали прошения об отставке. Генеральный штаб может их не принять, поэтому я не называю их имен», — пишет Озтюрк.

Это может стать причиной обострения отношений с Россией

Как сообщает Cumhuriyet, пресс-секретарь МИД Турции Танжу Билгич дал оценку прошедшим в России выборам. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Следовательно, результаты выборов в Государственную думу РФ в Крыму, которые прошли 17−19 сентября 2021 года, не имеют для Турции никакой юридической силы», — заявил Билгич.

Возращение к парламентской системе

Как пишет Halk TV, шесть оппозиционных партий, в том числе Республиканская народная партия (РНП) и «Хорошая» партия, провели вторую встречу с целью создания петиции о возвращении к парламентской форме правления. Первая встреча прошла в Анкаре, а вторая — на прошлой неделе в Стамбуле. На встречах присутствовали заместители председателей партий, ответственные за решение правовых и избирательных вопросов. «Инициатором данных встреч выступил глава РНП Кемаль Кылычдароглу. Лидерам партий было оглашено данное предложение, от каждой партии делегирован заместитель председателя и проведена вторая встреча. Встречи будут проходить и впредь. Каждая партия вносит свое предложение относительно возвращения к парламентской системе, после чего проводятся обсуждения. В настоящее время готовится текст петиции», — сообщают источники в РНП.

Турция вновь пытается вернуться в программу F-35?

Как сообщает Euronews, лоббистское соглашение между американской юридической фирмой Arnold & Porter Kaye Scholer и Турцией об участии в программе по производству истребителей F-35 продлено на один год. Согласно недавно обнародованным отчетам министерства юстиции США, компания заключит с Турцией новый контракт на оказание стратегических и юридических консультационных услуг до августа 2022 года стоимостью 1,5 миллиона долларов. Напомним, что в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 США ввели против Анкары санкции и в апреле 2021 года официальным уведомлением Турция была исключена из программы F-35.

Истребитель F-35 U.S. Department of Defense

Националистическим движением недовольны в Германии

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, согласно отчету, подготовленному парламентом Германии, действующее на территории страны турецкое националистическое движение предпринимает слишком рьяные и открытые попытки реализовывать свои антиконституционные цели. Левая партия в очередной раз потребовала запретить деятельность данной организации в стране. Член Федерального собрания от Левой партии Хелин Эврим Соммер заявила, что данное движение совершило конституционные преступления, и обратила внимание на исламистские ассоциации, деятельность которых ранее была запрещена по тем же основаниям. «Федеральное правительство должно прекратить свою политику зарывания головы в песок, когда речь идет об организованных турецких ультраправых силах в Германии. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер больше не сможет игнорировать решение о запрете турецкого националистического движения на территории Германии, что в прошлом году поддержали все парламентские партии», — сказала Соммер.

Отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно сообщению журналиста турецкой редакции Voice of America Йылдыза Языджыоглу, после того, как 16 августа 2021 года власть в Афганистане полностью перешла к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), европейские страны и США объявили о закрытии посольств в Афганистане и отозвали своих дипломатов. Сначала Турция из соображений безопасности переместила свое дипломатическое представительство в международный аэропорт в Кабуле, но затем поменяла свое решение и оставила здание посольства открытым. Посол Турецкой Республики в Кабуле Джихад Эргинай сообщил о проведении личной встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Муттаки. «Я заверил своего коллегу, что Турция будет продолжать оказывать поддержку афганскому народу и что мы будем и дальше развивать наши исторически сложившиеся связи и отношения. Мы обменялись мнениями по вопросам образования, здравоохранения и развития. Выражаю благодарность за теплый прием», — написал Эргинай на своей странице в Twitter.

Эрдоган: «У нас с Джо Байденом не очень хорошее начало»

Как пишет Ahval News, на вопрос, о том, как он видит курс турецко-американских отношений в контексте Афганистана и Сирии, Эрдоган ответил: «Я не могу сказать, что турецко-американские отношения развиваются в положительном ключе. Почему? Послушайте, мы заплатили за F-35 1 миллиард 400 миллионов долларов, но мы до сих пор их не получили. Америка должна сначала решить этот вопрос и исправить свою ошибку. Тот факт, что США не передали нам F-35, аргументируя это тем, что мы приобрели российские С-400, говорит прежде всего о том, что США не соблюдают правила дипломатии и межгосударственных отношений». Эрдоган подчеркнул, что Турция будет делать всё, что необходимо, в соответствии с международным правом, и добавил: «Мы не можем согласиться с тем, что США постоянно оказывают на нас давление из-за С-400. Для нас вопрос с С-400 решен, назад дороги нет. Однако США до сих пор на могут с этим смириться. Турция действует честно и открыто, однако Америка, к сожалению, не может этим похвастаться».

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас дал поручение посольству Греции в Анкаре направить ноту протеста в связи с промыслом турецких рыболовецких судов в территориальных водах Греции.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что 4-й свод законов в области правосудия, принятый 8 июля Великим национальным собранием Турции, далек от норм международного права, и предупредила, что, если не будет создана независимая и беспристрастная судебная система, изменения так и останутся на бумаге.

В то время как мигрантов разместили в новом закрытом лагере на греческом острове Самос, мэр Восточного Самоса заявил, что он обеспокоен новой волной миграции из Афганистана и Турции.

Президент Турции привез в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН с собой два бронированных автомобиля Mercedes. Автомобили представительского класса Mercedes S600 Guard доставлены в Нью-Йорк на военном грузовом самолете ВВС Турции. Сообщается, что стоимость их доставки составила 270 тысяч долларов.

Журналист, главный редактор A3 Haber Сюлейман Генчель на своей странице в социальной сети сообщил о его задержании. «Меня снова задерживают. Причина пока не известна», — написал он.

Снижение Центральным банком ставки репо ускорило процесс удешевления турецкой лиры. Курс доллара превысил 8,86 турецкой лиры и достиг самого высокого уровня за всю историю. Курс евро составил 10,40 турецкой лиры.

Представители Россельхознадзора заявили, что во фруктах, завезенных из Турции, обнаружена бурая монилиозная гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. Российские власти попросили принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, ввозимой в Россию.