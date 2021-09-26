Вильнюс, 26 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Сборная России по мини-футболу уступила команде Аргентины в четвертьфинальном матче Чемпионата мира — 2021, который проходит в Литве.

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Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины.

В полуфинале Аргентина встретится с Бразилией, которая в ½ оказалась сильнее Марокко (1:0).

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Министерство спорта РФ готово поддержать заявку Российского футбольного союза на проведение в России мирового первенства по мини-футболу.

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