Вашингтон, 26 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. К ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim выпустили модификацию, которая добавляет в неё расу ведьмаков. Об этом 26 сентября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Разработкой дополнения занимается пользователь портала NexusMods RobA. У ведьмаков в Skyrim в 2−3 раза быстрее восстанавливаются выносливость, здоровье и мана, при этом в рукопашном бою они наносят в три раза больше урона. Автор мода отметил, что также добавил в игру ведьмачьи знаки. С полным описанием проекта можно ознакомиться на его странице.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что моддеры выпустили для Skyrim дополнение, которое позволяет игроку создавать до десяти спутников своему персонажу. Напомним, потоковый сервис Netflix продлил на третий сезон сериал «Ведьмак». Премьера второго сезона шоу состоится 17 декабря 2021 года.