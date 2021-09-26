Минск, 26 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Представители Европейского союза скептически оценивают шаги, предпринимаемые белорусской оппозицией за рубежом, заявил 26 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

МИД Белоруссии Владимир Макей

«Мне довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны моих европейских коллег в адрес известной «мадам», которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег, «детей революции», — сказал Макей в эфире телеканала СТВ.

По его словам, эта «мадам» и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что «ничего не получается из их обещаний».

«Я так понял, что многие достаточно скептически оценивают деятельность этих «детей революции», — добавил министр.

Он также отметил, что с учетом общественного мнения в своих странах, за рубежом не могут «открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих «детей революции».

Напомним, в 2020 году спецслужбы Белоруссии жестоко подавили массовые демонстрации ненасильственного протеста против фальсификаций выборов, несменяемостиАлександра Лукашенкои государственного терроризма. После этого ряд представителей белорусской политэмиграции призвали к партизанской борьбе и создали законспирированные сети участников сопротивления.