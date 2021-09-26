В Минске заявили о скептическом отношении в ЕС к белорусской оппозиции
Минск, 26 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Представители Европейского союза скептически оценивают шаги, предпринимаемые белорусской оппозицией за рубежом, заявил 26 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По его словам, эта «мадам» и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что «ничего не получается из их обещаний».
Он также отметил, что с учетом общественного мнения в своих странах, за рубежом не могут «открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих «детей революции».
Напомним, в 2020 году спецслужбы Белоруссии жестоко подавили массовые демонстрации ненасильственного протеста против фальсификаций выборов, несменяемостиАлександра Лукашенкои государственного терроризма. После этого ряд представителей белорусской политэмиграции призвали к партизанской борьбе и создали законспирированные сети участников сопротивления.