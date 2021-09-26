26 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Младжан Джорджевич, , 22:34 — REGNUM Уже несколько дней длится напряжённость на севере Косово и Метохии, южного автономного края Сербии. Как известно, 20 сентября боевики «Росу» (отряда так называемой специальной полиции сепаратистского Косово) заняли контрольно-пропускные пункты Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии и заставили автомобилистов, которые используют сербские регистрационные номера, снять их и поставить временные «косовские». Эта акция вызвала бурю негодования среди сербов, которые установили баррикады на магистральных дорогах в крае.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Данная акция осуществляется на основании соглашения, которое в 2016 году подписал президент Сербии Александр Вучич, но касается оно не только номеров. На первый взгляд всё достаточно просто: сербам, проживающим в крае, нужно лишь установить регистрационные номера самопровозглашенной «Республики Косово», а тем, кто туда приезжает на время, заплатить всего пять евро для получения временных номеров. Вроде бы ничего страшного в этом нет… Однако так как большинство сербов в Косово и Метохии не оформило внутренние паспорта сепаратистского образования, а также водительские права, перед тем, как они смогут зарегистрировать свою машину в крае, им нужно сначала стать гражданами так называемого Косово. И это результат политики Александра Вучича.

Подписав предательское Брюссельское соглашение в 2013-м, Сербия согласилась с тем, что Приштина сейчас пытается осуществить на практике. Тем не менее Белград так и не добился требуемого им создания Сообщества сербских муниципалитетов, хотя Приштина формально на это согласилась. Получается, что Сербия за последние восемь лет отдала сепаратистам практически всё, что только могла (согласилась передать им собственную судебную систему, системы безопасности, энергоснабжения, телекоммуникации, и т.д.), не получив взамен даже одну неправительственную организацию, чем, по сути, являлось бы данное Сообщество.

Александр Вучич у карты Сербии Predsednik.rs

Нынешняя ситуация вызывает тревогу ещё по двум причинам. Первая снова связана с Вучичем и его более чем опасными заявлениями. В обращении, сделанном после «срочного» заседания Совета по национальной безопасности (настолько срочного, что оно было назначено лишь на следующий день после его анонсирования), Вучич сравнил Брюссельское соглашение 2013 года с Дейтонским 1995 года, подписание которого положило конец войне в Боснии и Герцеговине и обеспечило мир в регионе, а создание Республики Сербской стало значимой победой сербского народа. Дейтон урегулировал отношения в независимом государстве Босния и Герцеговина, и любое его сравнение с ситуацией в Косово очень опасно тем, что ставит под вопрос суверенитет Сербии в крае. Брюссельское соглашение, в свою очередь, можно назвать лишь предательством, демонтировавшим институты Сербии в Косово и Метохии в обмен на обещание создать Сообщество сербских муниципалитетов.

Настаивая на «борьбе за создание Сообщества сербских муниципалитетов», Вучич в очередной раз показывает, что главным для него уже является не сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, а улучшение положения и получение автономии для сербов в независимом «Косово». Такое поведение противоречит не только воле сербского народа и Сербской православной церкви, но и букве Конституции нашей страны и международного права.

Тут мы приходим ко второй и главной причине, почему данная ситуация опасна — это перенос ответственности за «окончательное решение» вопроса Косово на Россию. И здесь всё достаточно просто.

Главное, что на данный момент на международном уровне сохраняет Косово и Метохию в составе Сербии — Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН. Гарантом ее сохранения являются Россия и Китай, обладающие правом вето. Вучич же, в свою очередь, о ней постоянно «забывает» и преуменьшает ее реальное значение. Ради того, чтобы остаться у власти, Вучич готов выполнить то, чего требуют от него его западные спонсоры — подписать «Соглашение о всеобъемлющей нормализации отношений», подразумевающее вступление «Косово» в ООН. К этому и ведут все соглашения, которые он до сих пор подписал, так же, как и переговоры, проводимые под эгидой ЕС.

Косово — это Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM]

Позиция России по этому вопросу очень ясна. Она несколько раз публично повторялась министром иностранных дел Сергеем Лавровым и постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым: решение вопроса статуса Косово возможно только в рамках Резолюции 1244 и должно быть подтверждено Советом Безопасности. Поскольку этот ответ — не тот, которого хотел бы добиться Вучич, теперь он ищет наименее болезненный для себя способ обеспечить вступление Косово в ООН — заставить Россию отказаться от Резолюции 1244.

Последствия такого решения были бы катастрофическими и являлись бы не просто предательством святой сербской земли в Косово и Метохии. Отказ России от Резолюции открыл бы дорогу в НАТО не просто для «Косово», но и для Сербии, Республики Сербской (Боснии и Герцеговины), но, что ещё важнее, разрушил бы многовековую дружбу между Сербией и Россией и сербским и русским народами. Ради того, чтобы остаться у власти, Вучич и к этому готов. Именно поэтому, предотвращая предательство Вучича, Россия защищает не только существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербами.